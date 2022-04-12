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Зеленский отменил весенний призыв

Президент Украины Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв в 2022 году, сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, были внесены изменения в указ от 29 декабря 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году», исключившие пункты, устанавливающие срок проведения призыва с апреля по июнь нынешнего года.

Помимо этого откладывается демобилизация уже призванных на срочную военную службу. Отмечается, что их увольнение в запас произойдет лишь после того, как будет дано соответствующее объявление.

Ранее журналистка Sky News Дебора Хайнс назвала модели бронетехники, которую Британия решила поставить Украине. По ее словам, Киеву передадут бронемашины с противоминной защитой Mastiff и Wolfhound, которые построены на базе американской трехосной бронемашины Cougar.

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Марина Совина
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