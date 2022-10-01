Европейская страна устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»

Полянский заявил, что Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»

Франция устроила скандал на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по взрывам на газопроводах «Северный поток», не дав выступить с комментариями официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.

«Конец заседания омрачился скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя Де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю "Газпрома" Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — написал Полянский.

Дипломат напомнил, что Франция на всех этапах призывала к диалогу и учету чужого мнения, «а как дошло до дела — все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику».

Полянский считает, что участники заседания не ожидали, что Москва вместо обвинений «вывалит на них очевидные и неоспоримые факты и попросит "включить голову" и порассуждать логически». «Поэтому выглядели они блекло и растерянно», — указал он.

Зампостпреда отметил, что заседание было полезным в плане продвижения российских подходов, но «не оставило никаких сомнений, что западные члены Совета сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов с СП-1 и СП-2 и продвинуть абсурдные заявления о том, что за диверсиями стоит Россия». «Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно», — подчеркнул он.

26 сентября Дания и Швеция в письме ООН заявили о повреждениях на трех участках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.