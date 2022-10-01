Европейская страна устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по взрывам на газопроводах «Северный поток», не дав выступить с комментариями официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.
«Конец заседания омрачился скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя Де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю "Газпрома" Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — написал Полянский.
Дипломат напомнил, что Франция на всех этапах призывала к диалогу и учету чужого мнения, «а как дошло до дела — все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику».
Полянский считает, что участники заседания не ожидали, что Москва вместо обвинений «вывалит на них очевидные и неоспоримые факты и попросит "включить голову" и порассуждать логически». «Поэтому выглядели они блекло и растерянно», — указал он.
Зампостпреда отметил, что заседание было полезным в плане продвижения российских подходов, но «не оставило никаких сомнений, что западные члены Совета сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов с СП-1 и СП-2 и продвинуть абсурдные заявления о том, что за диверсиями стоит Россия». «Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно», — подчеркнул он.
26 сентября Дания и Швеция в письме ООН заявили о повреждениях на трех участках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.