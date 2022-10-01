СКР возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме под Москвой

После взрыва в жилом доме в Коломне Следственный комитет возбудил уголовное дело

После взрыва в жилом доме в Коломне под Москвой Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Об этом региональное управление СКР сообщает в Telegram-канале.

Там уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР.

По данным следствия, в жилом доме произошел взрыв газа, госпитализировали двух человек. «В момент происшествия в помещении находился хозяин квартиры и его знакомый, которые были госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

О взрыве в жилом доме стало известно в субботу, 1 октября. По данным РЕН ТВ, пострадали пять человек, двоих из них доставили в больницу.

После взрыва, который произошел в доме на проспекте Кирова, из здания эвакуировали 130 человек — они уже вернулись домой. Из-за взрыва обрушилась межкомнатная стена, о причинах случившегося пока неизвестно.