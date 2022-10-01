Бойцы под Донецком показали кадры работы беспилотника и тяжелой артиллерии

Бойцы показали кадры работы беспилотника и тяжелой артиллерии на авдеевском направлении

Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали кадры, на которых можно наблюдать взаимодействие беспилотника и тяжелой артиллерии на авдеевском направлении под Донецком. Видео публикует РИА Новости.

На видео можно посмотреть, как российские бойцы обнаруживают и уничтожают украинский укрепленный пункт. Хорошо показано перемещение украинских боевиков на западной окраине Авдеевки, а также укрепрайон, в который стреляют из САУ «Гиацинт» калибра 152 миллиметра.

16 сентября сообщалось, что 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» сбили средства противовоздушной обороны. БПЛА были ликвидированы в районе населенных пунктов Авдеевки в ДНР, в Томарино и Степовое Херсонской области.