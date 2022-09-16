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Минобороны заявило о ликвидации 53 снарядов HIMARS и «Ольха» в ДНР и на Украине

В Минобороны заявили о сбитых в воздухе системами ПВО 53 снарядах HIMARS и «Ольха»
Архивное фото

Архивное фото . Фото: AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в ДНР и на Украине . Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что снаряды были сбиты в воздухе в районе населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

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В Минобороны также отчитались, что средства ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА были ликвидированы в районе населенных пунктов Авдеевки в ДНР, в Томарино и в Степовое в Херсонской области.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские системы ПВО перехватили 30 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» возле Каховской гидроэлектростанции, Херсона и в районе села Трудового в Запорожской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

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Анастасия Шейкина
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