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Раненный на спецоперации доброволец получит гражданство России

Участвовавший в спецоперации доброволец из Абхазии Авидзба получит российское гражданство

Фото: РИА Новости

Доброволец из Абхазии Алиас Авидзба, который участвовал в специальной военной операции на Украине, получит гражданство России. Об этом сообщает РИА Новости.

Авидзба был тяжело ранен в ходе спецоперации. Ходатайство о получении российского гражданства было направлено в абхазский МИД при поддержке президента Аслана Бжании.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу о приеме в гражданство России в упрощенном порядке Алиаса Авидзба», — сказано в сообщении.

Авидзба был тяжело ранен в августе. Военный участвовал в спецоперации в составе интернациональной бригады «Пятнашка».

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Варвара Кошечкина
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