Угрозу сближающегося с Землей астероида оценили

Научный журналист Котов исключил риски для Земли на десятилетия от нового астероида

Новый сближающийся с Землей астероид 2022 SE37 не будет представлять угрозы для планеты еще десятилетия. Об этом рассказал научный журналист Михаил Котов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил опасность нового небесного тела, зафиксированного двумя российскими обсерваториями.

«Известно пока мало. У нас из данных есть только то, что две обсерватории его зафиксировали. Когда они его фиксируют, они фиксируют у этого астероида его размеры и вычисляют орбиту. И если астрономы говорят, что в ближайшее время он не представляет опасности, то можно спокойно выдохнуть на несколько лет или даже десятков лет, то есть в ближайшее время он совсем-совсем никакой опасности не представляет», — рассказал он.

Есть так называемые сближающиеся с Землей астероиды. Это значит, что их орбита проходит недалеко от орбиты Земли и теоретически когда-нибудь через много-много лет она может пересечься с орбитой Земли, и это может быть опасно. Но если сейчас астрономы говорят, что опасности нет, можно спокойно выдыхать Михаил Котов научный журналист

По данным астрономов, диаметр астероида около полукилометра. Для сравнения: высота Останкинской башни составляет 540 метров. Однако этих данных пока недостаточно, чтобы говорить о масштабах последствий в случае потенциального столкновения с Землей, утверждает Михаил Котов.

«Если этот астероид направится к нашей планете, это достаточно серьезно. Бывают и больше, гораздо больше, но 500 метров — это все-таки много. Ученые пока не знают, из какого материала он состоит, они бывают разные по составу. Поэтому так напрямую сказать сложно, насколько он опасен. В этой ситуации можно только выдохнуть и сказать: "Как здорово, что у нас работают обсерватории". На самом деле астрономы вычислили орбиты большинства астероидов, которые могут быть хоть как-то опасны кратко периодически. Поэтому можно и нужно продолжать жить дальше», — заключил он.

Объект 2022 SE37 зафиксировали две российские обсерватории в ночь на 1 октября. Он вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года.