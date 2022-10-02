В Белоруссии заявили о готовности договора об объединенном энергорынке с Россией

Путину и Лукашенко в скором времени представят договор об объединенном энергорынке

Договор о формировании объединенного рынка электроэнергии проходит внутригосударственные процедуры, рассказал заместитель министра энергетики Белоруссии Денис Морозов, пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшее время его представят президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Как уточнил политик, документ уже прошел процедуры согласования между министерствами. Сейчас он проходит внутригосударственные процедуры.

Морозов добавил, что стороны также продвинулись в направлении единого газового рынка. «Наше взаимодействие в рамках Союзного государства защищает наших потребителей, Республику Беларусь от всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения», — объяснил он.

Ранее Лукашенко заявил о приведении в готовность средств противовоздушной обороны (ПВО) страны для защиты России от «удара в спину».