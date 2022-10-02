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США пообещали поддерживать Украину в восстановлении контроля над территорией

Госсекретарь Блинкен: США всегда будут уважать международно признанные границы Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон будет поддерживать усилия Киева по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления позиций в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепа.

Блинкен также убедил Кулебу, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Большой семерки (G7) будут применять меры против тех, кто поддерживает результаты референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России.

Марина Совина
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