Россиянам дали советы по выбору кнопочного телефона

Специалист Роскачества Бодров: при выборе кнопочного телефона надо учитывать объем батареи

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров в беседе с агентством «Прайм» дал россиянам советы по выбору кнопочного телефона.

В первую очередь специалист рекомендует учитывать потребности пользователя. Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать. Также надо изучить такие характеристики, как объем батареи и выбрать аппарат с наибольшей автономностью, который может долго сохранять заряд и при активном использовании, и в выключенном состоянии.

При этом, указал представитель Роскачества, следует помнить, что кнопочные телефоны уступают в удобстве смартфонам. В то же время в их использовании есть плюсы, например, съемный аккумулятор, который легко заменить. Также удобно, что с собой можно взять дополнительный аккумулятор.

Также Бодров отметил в качестве преимущества дешевизну таких устройств и прочность. Отдельный плюс могут отметить люди с плохим зрением, поскольку благодаря наличию кнопок набирать текст и номер проще.

Ранее стало известно, что на фоне объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации россияне бросились скупать кнопочные телефоны. Популярность связана с тем, что устаревшие гаджеты оказались в числе тех вещей, которые призванные могут взять с собой, а смартфоны, наоборот, попали под запрет.