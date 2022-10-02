Европа начнет искать экспертов для помощи в проведении реформ на Украине

RT: СЕ планирует искать экспертов для помощи в проведении реформ на Украине за €55 тысяч

Совет Европы (СЕ) объявил, что намерен начать искать экспертов, которые могли бы оказать Киеву помощь в вопросах проведения конституционных реформ и изменения избирательного законодательства. Работа специалистов будет коррелировать с европейским проектом, предполагающим среди прочего содействие Верховной Раде Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Планируется, что деятельность таких специалистов будет разделена на два направления, первое из них — поддержка конституционных и парламентских реформ. В пояснении к этому пункту отмечается, что Украина — это «конституционная демократия», на которую было совершено «нападение». Второе направление работы — поддержка реформ в области избирательного законодательства и практики проведения выборов на Украине.

«Уже сейчас необходимо обсуждать, обдумывать, анализировать способы развития избирательного законодательства и практики проведения выборов, которые необходимо реализовать после победы Украины», — говорится в документе. Бюджет, который Совет Европы планирует выделить на реализацию инициативы не должен превышать 55 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Совет Европы ищет специалистов, которые будут оказывать консультационные услуги в рамках проекта по вовлечению грузинских школьников в «демократические процессы».