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Спрогнозированы цены на популярные крупы в России

Президент Российского зернового союза Злочевский спрогнозировал подрожание риса на 10%

Фото: Matthew Lakeland / Unsplash

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с радио Sputnik спрогнозировал цены на популярные крупы в стране.

«В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн», — отметил он. Злочевский сообщил, что около 300 тысяч тонн выращенного в России риса ежегодно поставляется на экспорт. Он добавил, что внутренний рынок поступает примерно 800 тысяч тонн отечественного и 200 тысяч тонн импортного риса.

По словам эксперта, взрывного роста цен на рис опасаться не стоит. При этом подорожание в пределах десяти процентов вполне возможно, подчеркнул он. «Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно», — добавил он.

Также Злочевский отметил, что стоимость гречневой крупы за два сезона снизилась по меньшей мере на 30 процентов. «Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться», — сказал он. При этом, по словам эксперта, традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться.

В июле стало известно, что россиянам разрешат продавать овощи и фрукты со своих огородов в продуктовых сетях — зампред правительства Виктория Абрамченко поручила министерствам проработать такую возможность. Согласно документу, возможность реализации овощей и фруктов собственного производства получат граждане, выбравшие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

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Марина Совина
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