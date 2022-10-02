Россиянам дали советы по борьбе с тревожным состоянием

Психотерапевт Кутузова: снизить тревогу поможет концентрация на режиме дня

Психотерапевт Надежда Кутузова рассказала, каким способом можно снизить тревогу. По словам специалиста, это можно сделать, если сконцентрироваться на режиме дня. Для того чтобы сбалансировать ментальное здоровье, необходимо тщательно следить за состоянием здоровья и прислушиваться к телу, подчеркнула эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Как справиться с тревогой

Снизить уровень тревоги получится только в том случае, если уделять достаточно времени своему физическому здоровью, указала Кутузова. «Это строгий режим дня, питания, сна, прогулки, желательно в одно и то же время. Все хобби, которые связаны с собиранием, раскрашиванием. Кардио-нагрузки для снижения уровня адреналина», — посоветовала специалист.

Если невозможно сознательно выстраивать режим жизни и появляются неуправляемость поведением и мышлением — срочно к неврологу, психотерапевту или психиатру. Без медикаментозной поддержки из таких состояний самостоятельно выбраться тяжело Надежда Кутузова психотерапевт

Специалист подчеркнула, что человеку, склонному к тревоге, противопоказан алкоголь. Он ухудшает состояние психики, сообщила она, так как оказывает угнетающий эффект. Кутузова посоветовала тревожным людям пить больше чая, желательно сладкого.

При тревожных состояниях показана разговорная психотерапия, отметила эксперт. «Если психика в одиночку не может справиться с перевариванием эмоций, то можно как бы взять в аренду психику специалиста, — отметила она. — Профессионал знает, как помочь словами, дать поддержку и поделится своей устойчивостью».

Пиковые состояния

Для профилактики, а также в момент пикового тревожного состояния, психотерапевт посоветовала использовать дыхательные практики. «Делаете быстрый глубокий вдох на два счета, и медленно, на пять счетов, выдыхаете. Важно визуализировать свою тревогу. Можно представить ее в виде тумана и на выдохе выпускать его из себя. Есть еще одна практика. Для нее необходимо сесть на край стула, выпрямиться и немного выгнуть спину, как балерина. Нужно сузить горло, как будто вы собрались шептать и сделать медленный глубокий вход, а затем такой выдох, чтобы получился свистящий звук или легкий храп. Вдохи и выдохи нужно делать равными на четыре или пять счетов», — поделилась специалист.

В момент пикового состояния тревоги необходимо дать себе время прожить это состояние. Человеку нужно обратить свое внимание на внутреннее состояние и сконцентрироваться на помощи себе. «"Найди имя духа, и он потеряет силу", — советуют в сказках. С непереносимыми эмоциями это тоже работает. Мысленно или вслух скажите "мне страшно, я волнуюсь, растерян, бессилен" много раз. Повторяйте до тех пор пока не почувствуете, что контроль возвращается. Начните мысленно, а лучше письменно описывать обстановку вокруг вас, в подробностях. Во что одеты, как расположено тело, обои на стенах, помещение, мебель, ерзайте спиной по спинке стула, прижимайте стопы к полу, бедра к сиденью, растирайте предплечья ладонями», — такие советы по проживанию тревоги дала психотерапевт.

Ранее клинический психолог, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов дал совет женам и родителям получивших повестки мужчин. Специалист посоветовал родителям, женам и подругам мобилизованных разрешить себе эмоции и поддерживать рутину.