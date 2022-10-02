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Экс-советник НАТО заявил о попавшем в ловушку из-за России Западе

Полковник Бо: Украина стала жертвой просчета Запада, попавшего в ловушку из-за России

Фото: Yves Herman / Reuters

Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. Беседа опубликована на YouTube-канале издания.

Как считает Бо, Вашингтон специально спровоцировал конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с Москвой. «Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают», — сказал полковник.

Экс-советник НАТО объяснил, что изначально США планировали, что санкции нанесут России колоссальный ущерб и боевые действия быстро закончатся. Однако эти расчеты не оправдались, а Киев стал «жертвой просчета» своих союзников.

Бо также заметил, что санкции против России и попытки ослабить Москву безрезультатны «Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно», — пришел к выводу офицер.

Ранее журналист Дэниел Флэтли в статье для Bloomberg заявил о неэффективности санкций против России. По его словам, введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.

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Марина Совина
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