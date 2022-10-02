Немцы раскритиковали экс-посла Мельника за призыв принять Украину в НАТО

Пользователи Twitter раскритиковали экс-посла Мельника за призыв принять Украину в НАТО

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника за призыв к канцлеру Германии Олафу Шольцу немедленно принять страну в НАТО, чтобы «предотвратить апокалипсис».

Комментаторов удивила формулировка ограниченного членства в Североатлантическом альянсе. Они также напомнили, что государство не может в него вступить, пока находится в состоянии конфликта.

«Господин Мельник, нереально, чтобы Украина была принята в НАТО на данном этапе. Это тоже было бы неправильно, поскольку НАТО — это чисто оборонительный альянс», — заявил пользователь с никнеймом @lukashr01.

Его поддержал @NJordan1970i: «Мы тоже призываем вас, господин канцлер, предотвратить это любой ценой. Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать новым членом НАТО. Никогда».

Комментатор @Hard_Truth добавил, что нельзя втягивать Германию в этот конфликт через Североатлантический альянс, поэтому не следует допускать вступления в него Украины. Пользователи также предрекли ядерную войну, которая будет спровоцирована членством страны в НАТО.

«Этого не произойдет. Я не хочу представлять себе войну между двумя ядерными державами», — заявил @schwarzmaler20.

«Полгода в СМИ говорят, что вы уходящий посол Украины в Германии. Когда вы, наконец, уйдете? Я полностью на стороне Украины, но мир не должен позволить Украине втянуть себя в третью мировую войну», — обратился к Мельнику @BlackCar2000.

30 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский направил заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав государства Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

