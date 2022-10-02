Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Немцы раскритиковали экс-посла Мельника за призыв принять Украину в НАТО

Пользователи Twitter раскритиковали экс-посла Мельника за призыв принять Украину в НАТО

Фото: Pixabay

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника за призыв к канцлеру Германии Олафу Шольцу немедленно принять страну в НАТО, чтобы «предотвратить апокалипсис».

Комментаторов удивила формулировка ограниченного членства в Североатлантическом альянсе. Они также напомнили, что государство не может в него вступить, пока находится в состоянии конфликта.

Материалы по теме:
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022

«Господин Мельник, нереально, чтобы Украина была принята в НАТО на данном этапе. Это тоже было бы неправильно, поскольку НАТО — это чисто оборонительный альянс», — заявил пользователь с никнеймом @lukashr01.

Его поддержал @NJordan1970i: «Мы тоже призываем вас, господин канцлер, предотвратить это любой ценой. Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать новым членом НАТО. Никогда».

Комментатор @Hard_Truth добавил, что нельзя втягивать Германию в этот конфликт через Североатлантический альянс, поэтому не следует допускать вступления в него Украины. Пользователи также предрекли ядерную войну, которая будет спровоцирована членством страны в НАТО.

«Этого не произойдет. Я не хочу представлять себе войну между двумя ядерными державами», — заявил @schwarzmaler20.

«Полгода в СМИ говорят, что вы уходящий посол Украины в Германии. Когда вы, наконец, уйдете? Я полностью на стороне Украины, но мир не должен позволить Украине втянуть себя в третью мировую войну», — обратился к Мельнику @BlackCar2000.

30 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский направил заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав государства Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военкор рассказал о ситуации в Кременной после отхода из Красного Лимана
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Британия закупит корабли для защиты трубопроводов
Немцы раскритиковали экс-посла Мельника за призыв принять Украину в НАТО
Главнокомандующий ВСУ обсудил обеспечение потребностей войск с США
Минск и Москва заявили об умении быстро договариваться по проблемным вопросам
В Италии оценили необходимость дополнительных поставок газа
Кокорин отдал голевой пас за «Арис» в матче чемпионата Кипра
Известный архитектор назвал отличительную черту москвичей
Описаны нюансы при восстановлении «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.