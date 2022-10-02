Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В полиции обратили внимание на видео «Миссис Крым» с украинской песней

Полиция в Крыму проверяет видеозапись исполнения националистической песни Ольгой Валеевой

Кадр: Telegram-канал «На видео видно»

В полиции обратили внимание на видео с участием финалистки конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольги Валеевой, где она исполняет вместе с подругой песню «Червона калина». Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. «По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе.

До этого Депутат Госдумы Леонид Ивлев потребовал наказать Валееву за то, что она спела песню «Червона калина», которая считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Он также призвал полицию проверить опубликованный девушкой контент.

Ранее сообщалось, что «Миссис Крым» столкнулась с критикой после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором она исполняет композицию «Червона калина». Из-за травли ей пришлось удалить ролик и закрыть аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана
Стало известно о желании сменившей флаг фигуристки вернуться в Россию
Личные данные премьера Британии утекли в сеть
В НАТО предупредили об изменении природы конфликта на Украине
В США обвинили Зеленского в приближении ядерной войны
Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми санкциями против России
Доктор Павлова назвала симптомы опасного заболевания щитовидной железы
В полиции обратили внимание на видео «Миссис Крым» с украинской песней
Армия Китая направила 22 самолета к Тайваню
Синоптики предсказали Европе холодную зиму на фоне энергокризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.