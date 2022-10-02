В полиции обратили внимание на видео «Миссис Крым» с украинской песней

Полиция в Крыму проверяет видеозапись исполнения националистической песни Ольгой Валеевой

В полиции обратили внимание на видео с участием финалистки конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольги Валеевой, где она исполняет вместе с подругой песню «Червона калина». Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. «По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе.

До этого Депутат Госдумы Леонид Ивлев потребовал наказать Валееву за то, что она спела песню «Червона калина», которая считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Он также призвал полицию проверить опубликованный девушкой контент.

Ранее сообщалось, что «Миссис Крым» столкнулась с критикой после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором она исполняет композицию «Червона калина». Из-за травли ей пришлось удалить ролик и закрыть аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).