Вакцину Moderna не удалось вывести на рынок КНР из-за отказа компании раскрыть состав

Американская фармацевтическая компания Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РБК.

По данным издания, с конца 2020 до начала 2021 года длились переговоры между Китаем и Moderna. Пекин предлагал производителю два варианта распространения вакцины: или полностью раскрыть технологию создания вакцины, или организовать ее производство на территории КНР с местным партнером.

Moderna посчитала передачу состава препарата риском. Ведь если партнер ошибется при производстве, то репутация американской компании пострадает. Из-за этого вакцину Moderna не удалось вывести на рынок КНР.

Ранее стало известно, что Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патентов при производстве вакцины от COVID.