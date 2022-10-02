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Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19

Вакцину Moderna не удалось вывести на рынок КНР из-за отказа компании раскрыть состав

Фото:: Michele Tantussi / Reuters

Американская фармацевтическая компания Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РБК.

По данным издания, с конца 2020 до начала 2021 года длились переговоры между Китаем и Moderna. Пекин предлагал производителю два варианта распространения вакцины: или полностью раскрыть технологию создания вакцины, или организовать ее производство на территории КНР с местным партнером.

Moderna посчитала передачу состава препарата риском. Ведь если партнер ошибется при производстве, то репутация американской компании пострадает. Из-за этого вакцину Moderna не удалось вывести на рынок КНР.

Ранее стало известно, что Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патентов при производстве вакцины от COVID.

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Екатерина Власова
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