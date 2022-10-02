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На границе России и Эстонии образовалась очередь из украинских автомобилей

Таможенное управление: на границе РФ и Эстонии стоит очередь из украинских автомобилей

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

На границе России и Эстонии образовалась очередь из автомобилей с украинскими номерами, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

По его информации, 30 сентября на пункте пропуска «Ивангород» в Ленинградской области находилось около 80 машин. «Таможенные органы работают в штатном режиме, очередь образовалась из-за долгого оформления со стороны эстонских пограничников», — добавили в пресс-службе.

Также сообщалось, что пограничная служба Эстонии отказала во въезде 21 человеку, их отправили обратно на территорию России из-за отсутствия необходимых документов.

Ранее сообщалось, что на границе России и Грузии более 180 мужчин, пытавшихся выехать за пределы страны, получили повестки. На границе работает оперативная группа по призыву, в ее состав входят представители военкомата и органы представительной власти.

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Марина Совина
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