Пытавшиеся выехать в Грузию россияне получили повестки на границе

На границе Грузии и Северной Осетии выезжающим из России вручили более 180 повесток

На границе России и Грузии более 180 мужчин, пытавшихся выехать за пределы страны, получили повестки. Об этом в воскресение, 2 октября, со ссылкой на заместителя военного комиссара Северной Осетии Абрила Абдуллаева сообщает ТАСС.

По данным военного комиссара, повестки были вручены гражданам из разных регионов России, ожидавшим в очереди на выезд в Грузию. На границе работает оперативная группа по призыву, в ее состав входят представители военкомата и органы представительной власти. В Северной Осетии сохраняется режим повышенной готовности.

Ранее 2 октября сообщалось, что в Госдуме подготовят проект для лишения отсрочки от мобилизации депутатов-добровольцев.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку.