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Пытавшиеся выехать в Грузию россияне получили повестки на границе

На границе Грузии и Северной Осетии выезжающим из России вручили более 180 повесток
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

На границе России и Грузии более 180 мужчин, пытавшихся выехать за пределы страны, получили повестки. Об этом в воскресение, 2 октября, со ссылкой на заместителя военного комиссара Северной Осетии Абрила Абдуллаева сообщает ТАСС.

По данным военного комиссара, повестки были вручены гражданам из разных регионов России, ожидавшим в очереди на выезд в Грузию. На границе работает оперативная группа по призыву, в ее состав входят представители военкомата и органы представительной власти. В Северной Осетии сохраняется режим повышенной готовности.

Ранее 2 октября сообщалось, что в Госдуме подготовят проект для лишения отсрочки от мобилизации депутатов-добровольцев.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку.

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Владимир Седов
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