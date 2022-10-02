Британцы раскритиковали главу генштаба Радакина после слов об ударах со стороны России

Британцы раскритиковали главу генштаба Тони Радакина после слов о возможных ударах со стороны России. Они высказали свое мнение в Facebook в комментариях под статьей издания The Telegraph (соцсеть Facebook запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Что за хрень? С такими людьми у власти мы попадаем в неприятности», — посчитал пользователь Энди Кокс (Andy Cox). «Многие люди в Британии имеют проблемы с едой и отоплением. Вот приоритет, а не блестящие новые игрушки для военных», — заявил Саймон Ламбер (Simon Lambert). «Наша армия недостаточно велика для большого конфликта», — предупредил пользователь Адам Уилкинсон (Adam Wilkinson).

Некоторые комментаторы заявили, что Британия и другие страны Запады обязаны стремиться к мирному решению конфликтов. «Россия может делать все, что пожелает. Искусство поддержания мира заключается в том, чтобы убедить ее сделать правильный выбор», — написал Джон Баттеруорт (John Butterworth). Пользовательница Сьюзан Льюис (Susan Lewis) заявил, что сложившаяся ситуация — результат давления на Россию.

Ранее Радакин в беседе с The Telegraph предупредил о возможных действиях России в случае расширения украинского конфликта. По его словам, Москва может нанести удары по Лондону с разных сторон, в том числе и из космоса, а также вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.