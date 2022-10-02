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В генштабе Британии испугались ударов России со всех сторон

Глава генштаба Британии Радакин заявил, что Россия может ударить по Лондону из космоса

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Глава генштаба Великобритании Тони Радакин в беседе с Telegraph предупредил о возможных действиях России в случае расширения украинского конфликта.

По его словам, Москва может нанести удары по Лондону с разных сторон, в том числе и из космоса, а также вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.

«У России есть силы в космосе. России обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — подчеркнул глава генштаба. Радакин отметил, что этот сценарий угрожает всему Западу, однако вызовет «решительный ответ» со стороны НАТО.

Ранее Радакин провел встречу с российским военным атташе Максимом Еловиком. «Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с РФ каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации», — заявил Радакин.

Марина Совина
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