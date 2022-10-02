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Российские следователи проверят информацию об иностранных наемниках на Украине

СК России проверит информацию о наемниках из Румынии и Польши на Украине

Фото: Sergey Lantyukhov / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России проверит информацию об иностранных наемниках из Польши, Румынии и других европейских стран, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об иностранных наемниках, отметили в ведомстве. По данным следователей, на стороне Украины в боях участвуют граждане Румынии, Польши и других европейских стран.

Сотрудникам ведомства предстоит собрать необходимые доказательства.

Ранее бойцы Интернационального легиона ВСУ рассказали, что командиры отправляли их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации. В частности, описывается случай, когда наемникам приказали вернуться на позицию, разведанную российскими войсками, в результате четверо погибли, несколько были ранены, а один наемник взят в плен.

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Марина Совина
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