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В США назвали единственный способ предотвратить поражение Украины

The National Interest: Байден должен вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

На данный момент у Запад остался только один способ предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией. Единственный вариант назвал бывший офицер армии США Дэвид Пайн в статье для американского издания The National Interest.

«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину», — заявил Пайн.

По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.

Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.

Ранее 2 октября бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями. По его словам, изначально США планировали, что санкции нанесут России колоссальный ущерб, и боевые действия быстро закончатся. Однако эти расчеты не оправдались.

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Варвара Кошечкина
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