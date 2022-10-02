Порошенко проиграл Зеленскому в суде

«Українські новини»: Порошенко проиграл в суде Зеленскому по делу о связях с Медведчуком

Экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл в Верховном суде действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому по делу, в котором он требовал у главы государства опубликовать данные СБУ о его бизнес-связях с украинским политиком Виктором Медведчуком, пишет портал «Українські новини», ссылаясь на материалы суда.

«Порошенко проиграл Верховный суд... Владимиру Зеленскому... Двенадцатого сентября Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко», — подчеркивается в публикации.

Это решение возможно обжаловать в Большой палате Верховного суда. Согласно данным издания, Государственное бюро расследований закончило работу по делу в отношении Порошенко. Оно также опровергло сведения о возможном уничтожении материалов по этому делу.

Ранее Медведчук назвал несправедливым приговор Порошенко. Он напомнил, что экс-президента, проходящего по делу о госизмене, отпустили под личное обязательство, а самого политика отправили под домашний арест. «Почему на сегодняшний день происходит именно таким образом? Мне же это непонятно», — возмутился Медведчук.

Порошенко на Украине подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. По данным стороны обвинения, на посту главы Украины он организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. Правоохранители из Киева по тем же статьям преследуют Медведчука.