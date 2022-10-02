Вооруженные силы новых субъектов России включат в состав Вооруженных сил РФ

Вооруженные силы новых субъектов России включат в состав Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Вероятность того, что российская армия станет больше, подтвердили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. «В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — заявили в пресс-службе.

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