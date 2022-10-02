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Российская армия станет больше

Вооруженные силы новых субъектов России включат в состав Вооруженных сил РФ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы новых субъектов России включат в состав Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Вероятность того, что российская армия станет больше, подтвердили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. «В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — заявили в пресс-службе.

Конституционный суд определил статусы вошедших в страну регионов. Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории республик право на сохранение родного языка.

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Варвара Кошечкина
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