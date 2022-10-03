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В Швеции рассказали об утечке газа на «Северном потоке-2»

Береговая охрана Швеции сообщила об утечке газа на «Северном потоке-2»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / Handout via TT News Agency / Reuters

Служба береговой охраны Швеции зафиксировала утечки газа из трубопровода «Северный поток-2» во время проверки в восемь утра 3 октября. Об этом сообщается на сайте береговой охраны.

«Меньшая утечка на "Северном потоке -2" сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», — указано в сообщении. Согласно прогнозам по большей части относительно газопровода «Северный поток-1», выброс газа должен был прекратиться 2 октября. В пресс-релизе также сказано, что береговая охрана Швеции продолжает предпринимать меры для предотвращения утечек.

Немного позднее 3 октября «Газпром» заявил о стабилизации давления в «Северных потоках» и прекращении утечек газа. В настоящее время компания проводит работу по снижению давления в нитке В «Северного потока-2».

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26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился назвать сроки восстановления повреждений. Он также заявил, что «есть страны, технологически способные к такой диверсии».

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Мария Грушко
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