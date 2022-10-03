Показ Balenciaga на поле из грязи вместо подиума стал мемом у россиян

Показ бренда Balenciaga, состоявшийся на поле из грязи вместо подиума, рассмешил россиян

Место проведения показа люксового бренда Balenciaga стало мемом у россиян. Соответсвующие посты появились в социальных сетях.

Известно, что дефиле, которое состоялось в Париже рамках Недели моды, провели в огромном закрытом пространстве, где отсутствовал подиум. Вместо этого модели прошлись в нарядах указанной марки по полю из вязкой грязи и луж. Отмечается, что открывал шоу рэпер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, в жилетке с карманами и брюках из кожи.

Русскоязычных пользователей сети рассмешили фотографии с мероприятия, о чем они принялись писать в многочисленных публикациях. «Типичный апрель в Москве», — написали администраторы Telegram-канала бутика «КМ20». В то же время админ канала «Печенюшки&Co» сравнил наряд Уэста с жилеткой Анатолия Вассермана. «Началась осень, а Собянин не доложил плитку», — пошутил владелец Telegram-канала «Гори ясно».

Ранее Райана Гослинга в рекламе Gucci сравнили с бегущими из России людьми. На размещенных кадрах видно, что телезвезда загружает в багажник множество сумок и чемоданов указанной марки, а в конце ролика везет изделия по пляжу. Юзеры увидели в герое Гослинга людей, которые бегут из России после объявления в стране частичной мобилизации.