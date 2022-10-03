Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Райана Гослинга в рекламе Gucci сравнили с бегущими из России людьми

Актера Райана Гослинга с чемоданами в рекламе Gucci сравнили с бегущими из России людьми
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Канадский актер и музыкант Райан Гослинг снялся в новой рекламе итальянского бренда Gucci и стал мемом в соцсетях. На посты, которые появились в Twitter, обратили внимание в Medialeaks.

41-летняя знаменитость позировала перед фотографом в голубой рубашке и классическом костюме бежевого цвета в салоне автомобиля. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда загружает в багажник множество сумок и чемоданов указанной марки, а в конце ролика везет их по пляжу.

Скриншот: @AnyOfAnny

Пользователей сети развеселило промо, о чем они принялись писать в многочисленных публикациях. В частности, юзеры сравнили героя Гослинга из ролика с людьми, которые бегут из России после объявления в стране частичной мобилизации. «Райан Гослинг в пробке на выезд из России. Верхний Ларс, сентябрь 2022», «Гослинг снялся в образе россиянина, пересекающего границу на КПП "Верхний Ларс"», «Райан Гослинг на границе Казахстана», — шутили они.

В конце сентября из-за большого наплыва россиян, желающих въехать в Грузию, на подъезде к «Верхнему Ларсу» выросли многокилометровые пробки. В очереди стояли свыше 5,5 тысячи автомобилей. В результате в некоторых районах Северной Осетии было решено ввести режим повышенной готовности, ограничивающий въезд легковых машин в республику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России
Володин заявил о вхождении в состав России новых регионов
В ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Топившая падчерицу в унитазе российская учительница предстанет перед судом
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS
Верка Сердючка отреагировала на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом
Выявлена новая мутация чернобыльских лягушек из-за радиации
Показ Balenciaga на поле из грязи вместо подиума стал мемом у россиян
В России высказались о мирном договоре с Японией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.