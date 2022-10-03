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Всемирный банк раскритиковали за расходы на глобальную проблему

В Oxfam раскритиковали Всемирный банк за расходы на решение проблемы изменения климата

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Представители международной благотворительной организации Oxfam в своем исследовании раскритиковали Всемирный банк за расходы, связанные с глобальной проблемой изменения климата. Часть из них оказалось невозможно проверить, сообщает The Guardian.

Специалисты изучили климатическое финансирование, которое банк предоставляет развивающимся странам, чтобы помочь им сократить выбросы парниковых газов. В исследовании указано, что в 2020 году банк в качестве финансирования выделил 21,3 миллиарда долларов. Из них 17,2 миллиарда были предоставлены двумя организациями банка — Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития. Эксперты не смогли проверить 40 процентов от указанных трат.

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В Oxfam выразили беспокойство тем, что банк может завышать свой вклад, а проверить фактический размер финансирования будет трудно. По словам экспертов, методы бухгалтерского учета регулятора могли бы быть более прозрачными. Однако представители банка отметили, что тщательно следят за расчетом финансирования для решения вопроса глобального потепления.

Ранее в сентябре официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что Белый дом выступил с критикой в адрес главы Всемирного банка Дэвида Малпасса из-за его позиции по вопросу изменения климата. Она добавила, что администрация президента ожидает, что Всемирный банк увеличит инвестиции в климатические проекты развивающихся государств.

Нина Ташевская
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