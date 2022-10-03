Врачи извлекли 63 черенка от ложек из желудка мужчины

The National News: мужчина проглотил 63 черенка от столовых приборов

Врачи в индийском городе Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, извлекли 63 стальных черенка от столовых приборов из желудка пациента. Об этом сообщает The National News.

Мужчину по имени Виджай попал в больницу после жалоб на невыносимую боль в животе. Индиец не мог ни есть, ни пить и постоянно испытывал слабость. Чтобы установить причину боли, ему сделали рентген и компьютерную томограмму. Снимки показали, что в его желудке находится множество инородных предметов.

«В ходе обследования стало ясно, что мужчина проглотил черенки от стальных ложек. Мы были в шоке, когда увидели, сколько их у него в животе», — рассказал хирург Ракеш Хурана. Он подчеркнул, что за всю свою карьеру никогда не встречал подобного случая.

Пациенту провели экстренную лапаротомию для удаления металлических объектов. В ходе длившейся более двух часов операции врачи извлекали черенки от ложек по одному. Оказалось, что в общей сложности мужчина проглотил 63 черенка.

Врачи предположили, что мужчина страдает от редкого психического отклонения, которое выражается в навязчивой тяге к поеданию несъедобных предметов, таких как мел, металл, глина или грязь.

Пациент признался, что начал поедать металлические предметы около полугода назад. Он отламывал от ложек черпала и проглатывал только черенки.

Ранее сообщалось, что врачи в Турции извлекли из желудка мужчины гвозди, камни, осколки стекла и другие посторонние предметы