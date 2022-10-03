Сообщение об определении границ новых регионов России оказалось недостоверным

Заявление Геращенко об определении границ новых регионов России оказалось недостоверным

Сообщение о границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей оказалось недостоверным

2 октября советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале выступил с утверждением, что границы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при вступлении в состав России будут определяться текущим положением фронта, а Славянск и Краматорск в них не войдут.

При этом, как заявил «Донецкому агентству новостей» председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, республика войдет в состав России в границах бывшей Донецкой области. По его словам, административные границы республики в качестве субъекта Российской Федерации совпадают с бывшими административными границами Донецкой области Украины по состоянию на 2014 год. ЛНР также войдет в состав России в границах бывшей Луганской области.

В своих административных границах войдет и Запорожская область, а Херсонская область — с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости.

«Применительно к ДНР и ЛНР границы будут определять в соответствии с их конституциями. Пределы территории Запорожской области определяются административными границами области… Что касается Херсонской области, здесь границы будут также определяться административными границами, с учетом указов военно-гражданской администрации области… здесь в состав Херсонской области будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа», — сказал политик.

В то же время, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти будут советоваться с жителями Херсонской и Запорожской областей о границах регионов.

Как уточнил Telegram-канал «Война с фейками», двусмысленность в понимании формулировки закона возникла из-за того, что ряд журналистов объединил в своих публикациях два понятия «день присоединения и день освобождения», создав тем самым недопонимание реального положения дел.

Согласно постановлению Конституционного суда России, а также пакету документов, внесенных в Госдуму президентом Владимиром Путиным, ДНР и ЛНР будут приняты в качестве одноименных народных республик, а Херсонская и Запорожская области — в качестве областей со старыми названиями. Эти же названия субъектов будут закреплены в части 1 статьи 65 Конституции, в которой перечислены все российские регионы.

Публикация Геращенко не получила охвата в российских и украинских СМИ, но была распространена в проукраинских Telegram-каналах.