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Россиянка съездила в Италию и удивилась пьющим с утрам коктейли местным жителям

Автор блога на «Яндекс.Дзен» съездила в Италию и рассказала о пьющих с утра жителях

Фото: Jessica Pasqualon / Globallookpress.com

Россиянка съездила в Италию и поведала о трех привычках, свойственных итальянцам. О своем отдыхе она рассказала порталу «Лайк Трэвел Путешествия», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, итальянцы трепетно относятся к домашним питомцам. Так, животным покупают брендовую одежду, кровати, дорогие игрушки, а также специальные коляски, в которых их выгуливают, как детей.

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Помимо этого, путешественница удивилась, что многие местные жители, в отличие от россиян, начинают употреблять алкогольные коктейли с самого утра. Автор блога отметила, что некоторые итальянцы могут выпить пару бокалов вина, а потом сесть в общественный транспорт и поехать на работу.

Третьей привычкой, удивившей туристку из России, стало то, что многие итальянцы сушат одежду и постельное белье на улице.

Ранее в середине сентября российская тревел-блогерша, путешествующая по югу Италии, удивилась сильной схожести местных пляжей с крымскими курортами. Например, она рассказала, что Spiaggia Liberta di Torre Lapillo напомнил ей Донузлав.

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Ксения Жарова
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