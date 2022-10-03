Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен

Более 70 процентов японцев заявили, что ощутили на себе последствия роста цен

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По меньшей мере 70 процентов жителей Японии ощутили на себе последствия роста цен в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Asahi Shimbun. При этом 71 процент респондентов считает, что правительство принимает недостаточно эффективные меры, чтобы бороться с этой проблемой.

29 процентов японцев отметили, что рост цен не повлиял на их жизнь, заявили исследователи. 19 процентов уточнили, что власти делают все необходимое для стабилизации экономической ситуации.

При этом уровень поддержки правительства Фумио Кисиды, согласно итогам опроса, составил 40 процентов, опустившись на один процентный пункт по сравнению с сентябрем.

Ранее сообщалось, что большая часть (около 70 процентов) японских компаний повысили цены на свои товары и услуги или планируют сделать это в течение следующих 12 месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предупредил об изменении природы конфликта на Украине
В Британии предупредили о скором дефиците газа
Задержан грозивший «устроить резню» в университете РосНОУ первокурсник
Синоптики спрогнозировали приход золотой осени в Москву
В ЛНР назвали условие для установления мира в новых российских регионах
Очевидцы рассказали о стрелявших по колонне в Запорожской области
В США назвали причину отказа Украине во вступлении в НАТО
Названа лидирующая на выборах в Болгарии партия
Названы три главных признака неизлечимой стадии рака
Названа проигравшая доллару валюта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.