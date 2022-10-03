Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили Звездой Героя ДНР

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили Звездой Героя Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram.

«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой народной республики», — написал Пушилин. Он также отметил, что между республиками установились «тесные братские взаимоотношения», и выразил надежду, что они будут укрепляться.

Кроме того, сам Пушилин получил высшую награду Чечни — Орден Кадырова и отметил, что для него это большая честь.

В августе Рамзану Кадырову на церемонии в Грозном вручили награду Героя Луганской народной республики (ЛНР). Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил жителей Чечни за помощь, которую они оказывают в рамках спецоперации.