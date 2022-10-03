Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадырова наградили Звездой Героя ДНР

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили Звездой Героя ДНР
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили Звездой Героя Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram.

«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой народной республики», — написал Пушилин. Он также отметил, что между республиками установились «тесные братские взаимоотношения», и выразил надежду, что они будут укрепляться.

Кроме того, сам Пушилин получил высшую награду Чечни — Орден Кадырова и отметил, что для него это большая честь.

В августе Рамзану Кадырову на церемонии в Грозном вручили награду Героя Луганской народной республики (ЛНР). Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил жителей Чечни за помощь, которую они оказывают в рамках спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Подростки назвали возможные причины травли в школе
Кадырова наградили Звездой Героя ДНР
Рогозин связал заявление Маска с россиянкой Кикиной
Зеленский отреагировал на предложение Маска по конфликту на Украине
Маск заявил о превосходстве России и усомнился в победе Украины
Офис Зеленского отреагировал на план Маска по урегулированию на Украине
Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с Потапом
Российский посол прокомментировал заявления о нелегитимности референдумов
Экс-посол Украины обругал Маска после предложения признать Крым российским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.