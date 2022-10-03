Конституционный комитет Совфеда поддержал вхождение четырех регионов в Россию

Конституционный комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о принятии новых регионов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на своем заседании в понедельник, 3 октября, поддержал ратификацию договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное решение было принято членами комитета единогласно.

Ранее председатель комитета сенатор Андрей Клишас сообщил, что соответствующие заключения будут направлены в Комитет Совета Федерации по международным делам.

В воскресенье, 2 октября, президент страны Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договоры о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договор о принятии в состав России новых регионов глава государства подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данное предложение.