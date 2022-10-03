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Кадыров рассказал об обучении защитников родины «с малых лет»

Кадыров рассказал о боевой подготовке внуков первого президента Чечни

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Несовершеннолетие не должно мешать обучению защите родины. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Внукам первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет», — рассказал политик.

Он объяснил, что при боевой подготовке недостаточно обладать одними только навыками стрельбы — на базе Российского университета спецназа (РУС) его сыновей обучают владеть различным оружием и применять его на любых дистанциях.

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Глава Чечни подчеркнул, что, по его мнению, главная цель отца — привить своим сыновьям богобоязненность, а также научить их защите семьи, народа, и родины.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов.

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Никита Абрамов
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