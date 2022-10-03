ВС РФ уничтожили более 260 украинских солдат на Артемовском направлении

МО РФ заявило об уничтожении более 260 украинских солдат на Артемовском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) за минувшие сутки уничтожили свыше 260 украинских солдат в районе села Калиновка на Артемовском направлении. Об этом заявил журналистам в понедельник, 3 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что уничтоженные бойцы состояли в 10-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Кроме того, в результате ракетного удара российских военных удалось уничтожить 14 единиц военной техники этой бригады, отметил Конашенков.

2 октября Минобороны России доложило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении в 200 военных. В российском ведомстве тогда пояснили, что удары были нанесены авиацией Воздушно-космических сил России. В результате помимо убитых украинская армия потеряла 320 человек ранеными. Также были уничтожены 10 танков и 25 боевых машин пехоты (БМП) ВСУ.

1 октября стало известно, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи.