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ВС РФ уничтожили более 260 украинских солдат на Артемовском направлении

МО РФ заявило об уничтожении более 260 украинских солдат на Артемовском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) за минувшие сутки уничтожили свыше 260 украинских солдат в районе села Калиновка на Артемовском направлении. Об этом заявил журналистам в понедельник, 3 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что уничтоженные бойцы состояли в 10-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Кроме того, в результате ракетного удара российских военных удалось уничтожить 14 единиц военной техники этой бригады, отметил Конашенков.

2 октября Минобороны России доложило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении в 200 военных. В российском ведомстве тогда пояснили, что удары были нанесены авиацией Воздушно-космических сил России. В результате помимо убитых украинская армия потеряла 320 человек ранеными. Также были уничтожены 10 танков и 25 боевых машин пехоты (БМП) ВСУ.

1 октября стало известно, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи.

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Анна Щербакова
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