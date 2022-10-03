Актер «Твин Пикса» признался в непонимании идей Дэвида Линча

Актер Кайл Маклахлен признался в непонимании идей режиссера Дэвида Линча

Американский актер Кайл Маклахлен, известный по сериалу «Твин Пикс», признался в непонимании идей режиссера Дэвида Линча. Интервью с ним опубликовал портал The A.V. Club.

«Я не претендую на то, чтобы понимать все задумки Дэвида. Но я осознаю, они являются проводником в эти миры, и это вызов», — сказал артист.

По словам Маклахлена, вовсе не обязательно понимать фильмы Линча полностью. Он считает, что эти картины основаны на опыте и задают много вопросов, но дают мало ответов.

«Думаю, он точно знает, что делает и что хочет создать. Но я не всегда понимаю, почему. В его фильмах есть вещи, которые просто создают настроение, и он как бы говорит: "Перестань думать и просто существуй здесь и сейчас". Так что я просто честно отдаю ему контроль», — отметил актер.

В прошлом году актер Джастин Теру, сыгравший в ленте Линча «Малхолланд Драйв», заявил, что режиссер не понимает сюжет собственной работы. Во время съемок Теру начал расспрашивать Линча о сути сюжета, на что тот говорил ему: «Знаешь что, я не знаю, приятель. Но давай узнаем».