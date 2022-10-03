В ЛНР назвали условие для установления мира в новых российских регионах

Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил о необходимости освободить территории новых регионов России

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС назвал условие, которое обязательно должно быть соблюдено для того, чтобы в новых регионах, вошедших в состав России, — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях — установился мир. По его словам, для этого необходимо полностью освободить их территории и добиться демилитаризации Украины.

«Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить — нужно победить», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что в настоящее время российские военные готовятся нанести ответный удар и отбросить противника назад.

30 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский направил заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав государства Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).