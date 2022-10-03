Замглавы отделения ПФР осудили на четыре года за взятку в 26 миллионов рублей

В Челябинске замглавы отделения ПФР осудили на 4 года за получение взятки в 26 млн рублей

Замглавы челябинского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Александра Орехова осудили на четыре года колонии строгого режима и оштрафовали на 2,7 миллиона рублей за получение взятки в 26 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает URA.RU со ссылкой на Центральный районный суд Челябинска.

Известно, что он заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его дело рассматривалось отдельно от соучастников — главы отделения ПФР Виктора Чернобровина и руководителя административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.

По данным следствия, он вместе с подельниками в течение нескольких лет получал деньги от охранной компании за заключение госконтракта на охрану помещений челябинских подразделений ПФР.

Фигуранта задержали в июле 2021 года. Позже были задержаны его сообщники.