Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Получившие ранения военнослужащие России после реабилитации поехали на Кавказ

Прошедшие реабилитацию после ранений военные РФ поехали в железнодорожный круиз на Кавказ
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: @mod_russia

Прошедшие реабилитацию после ранений в ходе спецоперации российские военнослужащие поехали в круиз «Жемчужина Кавказа». Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство обороны.

Замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил, что подобные проекты позволяют военным и членам их семей увидеть красоту Родины и почувствовать поддержку простых людей.

Круиз продлится семь дней в формате «поезд-отель», днем люди будут посещать экскурсии, они посетят пять городов, увидят Эльбрус и горные пейзажи.

Ранее юрист Елена Кудерко заявила, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих контрактников, среди которых присвоение статуса «Ветеран боевых действий».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО предупредили о возможном пуске ядерного беспилотника «Посейдон»
В США обеспокоились реакцией России на взрывы на «Северном потоке»
В Севастополе из-за удара молнии произошел хлопок
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
Женщину прозвали «путешественницей во времени» из-за совпадения в картах Google
Аналитик подтвердил провал iPhone 14
В НАТО объяснили невозможность отозваться на просьбы Зеленского о помощи
В Турции допустили ускорение поставок каспийского газа в Европу
Мобилизованного россиянина с шизофренией вернули в госпиталь
В Бразилии пройдет второй тур президентских выборов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.