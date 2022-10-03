Получившие ранения военнослужащие России после реабилитации поехали на Кавказ

Прошедшие реабилитацию после ранений военные РФ поехали в железнодорожный круиз на Кавказ

Прошедшие реабилитацию после ранений в ходе спецоперации российские военнослужащие поехали в круиз «Жемчужина Кавказа». Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство обороны.

Замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил, что подобные проекты позволяют военным и членам их семей увидеть красоту Родины и почувствовать поддержку простых людей.

Круиз продлится семь дней в формате «поезд-отель», днем люди будут посещать экскурсии, они посетят пять городов, увидят Эльбрус и горные пейзажи.

Ранее юрист Елена Кудерко заявила, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих контрактников, среди которых присвоение статуса «Ветеран боевых действий».

