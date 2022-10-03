В Херсонской области заявили о получивших «люлей» украинских войсках

Стремоусов: в Херсонской области пресечены попытки прорыва украинских военных вдоль Днепра

В Херсонской области были пресечены попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обстановка на николаевском направлении находится под контролем, несмотря на попытки украинских войск прорвать оборону на этом участке. По его словам, подразделения ВСУ «продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан», однако там они «получили "люлей"» от Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинским военным якобы удалось занять село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.