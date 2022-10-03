Роскомнадзор проведет проверку в связи с утечкой данных DNS

Роскомнадзор проведет проверку в связи с утечкой данных клиентов и сотрудников сети DNS

Роскомнадзор проведет проверку в связи с утечкой персональных данных 16 миллионов клиентов и сотрудников российской сети электроники DNS, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По факту утечки будет проведена проверка в соответствии с законодательством. При проверке будет учтена информация уведомления об инциденте, предоставленного в Роскомнадзор 2 октября 2022 года», — сообщили в ведомстве.

2 октября DNS подтвердила информацию об утечке персональных данных клиентов, которая произошла в результате атаки хакеров. В компании сообщили, что выявили проблемы в защите. Представители DNS заверили, что проводят расследование и устраняют последствия взлома. При это, по данным компании, хакерская атака производилась с серверов, расположенных за пределами России.

Telegram-канал in2security сообщил об утечке в DNS 1 октября. Согласно публикации в канале, в интернете размещен файл размером 6.6 гигабайт с данными 16 миллионов покупателей гипермаркета электроники.