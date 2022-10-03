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Преследовавшему Марго Робби и Кару Делевинь фотографу сломали руку

Фотографу, который преследовал Марго Робби и Кару Делевинь, сломали руку

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Аргентинскому папарацци Педро Альберто Оркере сломали руку после того, как он преследовал актрису Марго Робби и модель Кару Делевинь на выходе из ресторана. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, инцидент произошел 2 октября. Робби и Делевинь в компании двух своих друзей, продюсера Джейка Риса Хопкинса и ассистента режиссера Джози Мака Намара Каллума, выходили из ресторана. Когда актрисы садились в такси, фотограф начал преследовать их, «вторгаясь в личное пространство».

Из-за этого водитель такси растерялся и начал движение в тот момент, когда Робби еще не успела разместиться в автомобиле. В результате звезда «Отряда самоубийц» выпала из машины, а Педро Альберто Оркере продолжил ее фотографировать. После этого друзья актрисы вступили в драку с папарацци.

После случившегося фотографа госпитализировали с переломом руки и травмой головы, а нападавшие были задержаны.

Ранее Марго Робби рассказала о требовании полиции прекратить съемки фильма «Амстердам».

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Анастасия Астахова
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