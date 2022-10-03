Подсчитаны потери богатейших россиян с начала года

С начала года богатейшие предприниматели России потеряли $93,616 млрд

С начала текущего года богатейшие предприниматели в России потеряли в общей сложности 93,616 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сейчас в списке значатся 27 россиян, по данным на 3 октября их общий капитал составляет 299,34 миллиарда долларов. Самый богатый из них — владелец «Норникеля» Владимир Потанин: с начала года его состояние уменьшилось на 2,17 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 28,7 миллиарда. Больше всех потерял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, его состояние сократилось до 7,24 миллиарда долларов.

В конце сентября Forbes обновил рейтинг самых богатых американцев. Первое место в топ-400 занял Илон Маск, владелец Tesla и основатель SpaceX, с состоянием в размере 251 миллиард долларов. Предприниматель сместил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, который четыре года подряд возглавлял этот рейтинг.