На Украине призвали отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

Спикер Рады Стефанчук призвал ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки. Об этом он высказался на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов Евросоюза (ЕС), сообщается на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По его мнению, помимо отключения банков от SWIFT, новые санкционные меры в отношении России должны включать в себя «полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции», а также визовый запрет.

В своем выступлении спикер Рады также призвал страны Евросоюза усилить военную помощь Украине, в том числе предоставив ей системы противовоздушной обороны (ПВО) и запретив российским судам заходить в порты иностранных государств.

Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело новый пакет санкций в отношении 3600 российских физических и юридических лиц. Под ограничения попали, в частности, родственники президента России Владимира Путина и его близкое окружение, высший руководящий состав Вооруженных сил РФ, а также системообразующие компании и банки.