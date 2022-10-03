В Госдуме с пониманием отнеслись к грызущему на заседаниях семечки депутату

Депутат Драпеко заявила, что грызущего на заседаниях семечки депутата Горохова не накажут

В Госдуме не будут наказывать депутата «Единой России» Андрея Горохова, который грыз семечки во время пленарного заседания. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комиссии нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики Елена Драпеко. По ее словам, к привычке коллеги отнеслись с пониманием.

«Он нам объяснил уже, что это он сделал на нервной почве. Когда он нервничает, он обычно курит, а чтобы не курить, ему посоветовали семечки грызть. Он автоматом просто — разволновался и полез в карман за семечками, когда у нас все это происходило», — рассказала она.

По ее словам, в действиях депутата нет ничего оскорбительного и неуважительного.

Ничего зловредного с его стороны нет, никакого умышленного подрыва авторитета или специальной демонстрации неуважения к событию Елена Драпеко член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики

«Какое может быть наказание за это? Посоветовали ему больше в карман не класть и оставлять сумку за порогом. Этот предмет у нас вообще не рассматривался в комиссии, это была, что называется, частная беседа», — резюмировала Елена Драпеко.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором депутат Госдумы Андрей Горохов щелкал семечки во время заседания. В этот момент в нижней палате российского парламента шло рассмотрение вопроса вхождения в состав России новых регионов.

Сам парламентарий объяснил, что семечки не помешали ему проголосовать. «Чтобы не курить», — добавил депутат.