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Тиктокерша продемонстрировала неожиданный способ хранения шампуней

The Sun: шампуни и гели на душевой полке нужно хранить вверх ногами

Кадр: @lifeunderglass

Гели и шампуни на душевой полке нужно хранить вверх ногами, считает тиктокерша @lifeunderglass. На ролик, в котором она продемонстрировала неожиданный способ хранения шампуней, обратило внимание The Sun.

В 20-секундном ролике можно увидеть, что тиктокерша перевернула все бутылки с гелями и шампунями вверх ногами и вставила их горлышки между перекладинами в дне полки. Затем она продемонстрировала, что теперь ими можно пользоваться, не снимая с полки. Достаточно открыть крышку, выдавить нужное количество средства, после чего снова закрыть.

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Александра Лисица
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