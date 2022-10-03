Тиктокерша продемонстрировала неожиданный способ хранения шампуней

The Sun: шампуни и гели на душевой полке нужно хранить вверх ногами

Гели и шампуни на душевой полке нужно хранить вверх ногами, считает тиктокерша @lifeunderglass. На ролик, в котором она продемонстрировала неожиданный способ хранения шампуней, обратило внимание The Sun.

В 20-секундном ролике можно увидеть, что тиктокерша перевернула все бутылки с гелями и шампунями вверх ногами и вставила их горлышки между перекладинами в дне полки. Затем она продемонстрировала, что теперь ими можно пользоваться, не снимая с полки. Достаточно открыть крышку, выдавить нужное количество средства, после чего снова закрыть.

Ранее тиктокер Армен Адамян, специализирующийся на советах по домоводству, рекомендовал своим подписчикам мыть зеркала чаем. По словам Адамяна, использование чая позволит избежать разводов при мытье зеркала.