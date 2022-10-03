Тиктокерша продемонстрировала неожиданный способ хранения шампуней
The Sun: шампуни и гели на душевой полке нужно хранить вверх ногами
Гели и шампуни на душевой полке нужно хранить вверх ногами, считает тиктокерша @lifeunderglass. На ролик, в котором она продемонстрировала неожиданный способ хранения шампуней, обратило внимание The Sun.
В 20-секундном ролике можно увидеть, что тиктокерша перевернула все бутылки с гелями и шампунями вверх ногами и вставила их горлышки между перекладинами в дне полки. Затем она продемонстрировала, что теперь ими можно пользоваться, не снимая с полки. Достаточно открыть крышку, выдавить нужное количество средства, после чего снова закрыть.
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