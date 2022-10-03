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Украинские военные обстреляли детский сад в Старобельске

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракету из HIMARS по детсаду в Старобельске

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Старобельск в Луганской народной республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ночью 3 октября украинские военные выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Старобельску, в результате чего был поврежден детский сад. «Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавили в ведомстве.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о неудачной попытке ВСУ прорвать оборону в районе города Кременная. «После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо», — отметил офицер.

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Алевтина Запольская
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