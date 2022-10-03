В российском регионе предложили признать частичную мобилизацию страховым случаем

Глава Хабаровского края Дегтярев призвал признать частичную мобилизацию страховым случаем

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал признать частичную мобилизацию страховым случаем и обратился к правительству России с соответствующим предложением. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Это позволит военнослужащим закрыть взятые ипотечные кредиты, что называется здесь и сейчас. Такое обращение за моей подписью уже направлено в правительство», — пояснил губернатор.

Дегтярев также сообщил, что для помощи семьям мобилизованных в Хабаровском крае планируется создать центры поддержки в каждом районе. Некоторые муниципалитеты уже ввели свои меры, например, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре освободили детей призывников от платы за детский сад. Также школьников обеспечили бесплатным питанием, в том числе на каникулах, а для студентов средних и высших учебных заведений ввели единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих-контрактников, среди которых присвоение статуса «Ветеран боевых действий».

